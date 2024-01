Posted on

Nelle ultime settimane il lavoro della Polizia Locale cittadina si è concentrato anche su interventi di controllo e prevenzione in merito alle truffe on-line. A seguito della segnalazione di un cittadino truffato, la Polizia Locale di Varazze, ha svolto accurate indagini giungendo ad identificare la persona che avrebbe posto in essere la stessa. In questo […]