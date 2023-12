Massimo Morini dei Buio Pesto sarà il Superospite di Miss Inverno 2023

Posted on

Quest’anno per la prima volta Cairo Medievale non sarà solo un appuntamento «serale»; sono previste tre escursioni pomeridiane, con l’assistenza di Guide Escursionistiche certificate, e una attrice che si esibirà in uno spettacolo itinerante tra i sentieri e le faggete, traendo spunto per il suo racconto dalle erbe e gli insetti del sottobosco. Alla sera […]