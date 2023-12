Loano, rinviati due eventi natalizi a causa del maltempo previsti per l’8 dicembre

A causa delle avverse previsioni meteo, alcuni degli eventi previsti per i prossimi giorni a Loano subiranno variazioni o slittamenti.

In particolare:

– la “Babbi & Babbe Natale Run” prevista per l’8 dicembre è stata spostata al 3 gennaio 2024;

– al mercatino “Villaggio Magie di Natale” la baby dance del 7 dicembre rinviata a data da concordare, mentre il concerto di “U Gunbu de Loa-Verzi” dell’8 dicembre è annullato.

Mercatini natalizi e pista su ghiaccio rimarranno aperti regolarmente (salvo eventuali allerte o condizioni meteo avverse).

