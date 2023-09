Calizzano, va per funghi e muore per un malore

Posted on

Tragedia questa mattina all'altezza del casello autostradale di Savona sulla A10 dove un uomo alla guida di un furgone è morto in seguito ad un malore. Sul posto sono stati immediati i soccorsi medici e l'arrivo della Polstrada ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.