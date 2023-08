Prorogato il progetto Comieco AMIU Genova a favore della Band degli Orsi – Ospedale Giannina Gaslini

È stata prorogata fino al 30 settembre l’iniziativa benefica di economia circolare, ideata da Comieco e sostenuta da AMIU a favore dell’associazione “La Band degli Orsi – Ospedale Giannina Gaslini”.

Un’iniziativa che oltre a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini, per ogni cartone per bevande e alimenti (ad esempio imballaggi in Tetrapak) conferito all’interno degli ecocompattatoriPlasTiPremia-Premiapak corrisponde 10 centesimi al progetto de “La Band degli Orsi – Ospedale Giannina Gaslini”.

La Band degli Orsi è un’associazione in cui svolgono attività di volontariato centinaia di persone che, nelcorso degli anni hanno creato, allestito e curato molti luoghi di accoglienza gratuiti. I volontari donano il loro tempo portando allegria, ascolto, gioco per stare accanto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie che spesso arrivano da molto lontano.

Il progetto degli ecocompattatori è un’iniziativa di economia circolare che incentiva i cittadini ad avviare correttamente al riciclo i piccoli imballaggi: sono 18 gli ecocompattatori posizionati nei nove municipi del Comune di Genova da AMIU a partire dalla fine del 2020 per la raccolta flaconi e bottiglie in plastica, lattine in alluminio e imballaggi in cartone per bevande.

A questo link, un comodo tutorial per scoprire in poche semplici mosse come utilizzarli, fare bene all’ambiente e ai bambini.

Di seguito l’elenco delle piazze in cui sono stati posizionati gli ecocompattatori. In tutti è possibile conferire sia la plastica che il Tetrapak, fatta eccezione per i due in centro storico (all’uscita della Metro San Giorgio e in piazza Sarzano) in cui è possibile conferire la plastica e l’alluminio.

Municipio Ponente – Prà (Stazione ferroviaria nella fascia di rispetto di Prà) – Voltri (piazza Gaggero)

Municipio Medio Ponente – Sestri ponente (dal mercato del Ferro) – Cornigliano (parcheggio pubblico ingresso giardino lineare adiacente stazione)

Municipio ValPolcevera – Certosa (zona Brin – fermata Metro) temporaneamente spostato in via Rossini a Genova Rivarolo – Bolzaneto piazza Francesco Rismondo (accanto istituto bancario)

Municipio Centro Ovest – Sampierdarena (piazza Vittorio Veneto) – San Teodoro (piazza Pestarino – Via Bologna)

Municipio Centro Est – Castelletto (piazza Manin) – Porto Antico (uscita metro San Giorgio) – piazza Sarzano (uscita metro Sarzano)

Municipio Bassa Valbisagno – Marassi (piazza Galileo Ferraris) – San fruttuoso (piazza Martinez)

Municipio Media Valbisagno – Molassana (giardini Ponte Fleming) – San Gottardo (piazzale Bligny)

Municipio Medio Levante – Foce (piazza Paolo Da Novi) – Albaro (piazza Leonardo da Vinci)

Municipio Levante – Quinto (Piazzale Rusca)

Informazioni sull'autore del post