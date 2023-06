Posted on

Un agente della polizia municipale di 30 anni di Genova è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Galliera di Genova dopo essere stato colpito da un grosso ramo spezzato da un mezzo pesante durante una manovra. L’agente era intervenuto in quanto il mezzo era rimasto incastrato in una manovra in una via del Centro Storico. L’autista […]