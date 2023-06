AMT Genova ricerca personale per rinforzare la squadra Manutentori Bus

AMT Trasporto Pubblico Città Metropolitana di Genova cerca personale per rinforzare la squadra dei Manutentori Bus nelle rimesse urbane di Genova. La figura ricercata è operaio meccatronico (anche esperto). Tra le principali competenze richieste: conoscenza degli attrezzi di lavoro propri della specializzazione, nonché delle norme di igiene e sicurezza e dell’uso dei Dpi; conoscenza e capacità relative all’assemblaggio di parti meccaniche, elettriche, elettroniche e piccole riparazioni delle stesse; capacità di ricerca e analisi dei guasti di tipo meccanico ed elettrico o elettronico; capacità di interpretare il comportamento degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per adottare i percorsi diagnostici più brevi ed efficaci. Attitudine al lavoro in squadra e predisposizione al lavoro in autonomia, motivazione e disponibilità a operare su turni diurni/notturni, feriali/festivi, anche in esterna.