Rotary Albenga, Jacqueline Vosconti è la nuova presidente

Jacqueline Visconti, professore ordinario di linguistica italiana all’Università di Genova è la nuove presidente del Rotary Club Albenga.

Il tradizionale passaggio di consegne tra l’uscente Anna Paola della Valle e la Visconti si è svolto sulla terrazza del ristorante Aqua di Alassio. Nel nuovo direttivo anche il vicepresidente Luigi Scola, il presidente eletto Massimo Caratozzolo, il segretario Alice Franchi, il prefetto Roberta Morandi e il tesoriere Silvio Auxilia, oltre ai consiglieri Roberto Chiarvetto e Massimiliano Nari.

“Ci concentreremo su pace, ambiente e disagi giovanili, sempre con l’obiettivo di essere di servizio al nostro prezioso territorio. Lavoreremo in sinergia con il nostro Interact, un gruppo di ragazzi tra i 14 e i diciott’anni che portano avanti un programma di volontariato autonomo, su ambiente, disagi giovanili e bullismo, oltre al collaudato programma di visite mensili agli anziani dell’istituto Domenico Trincheri. Come ha detto Paul Harris, fondatore del Rotary International, nel Rotary c’è spazio per tutti e per tutti ci sono le opportunità di servire nei modi e negli ambiti che preferiscono. Il potere di uno sforzo combinato non conosce limiti”, ha detto la nuova presidente.