Si svolgerà a Genova il funerale di Yirelis, la donna dominicana uccisa in casa a coltellate a Cassino da un uomo. La donna era residente nel capoluogo ligure insieme alla madre e ai suoi tre figli e viveva nel Lazio dove si era trasferita per lavoro. La magistratura al momento non ha dato l’ok per il rimpatrio della salma.

