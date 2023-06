A26 a fuoco un camper: caos traffico nei pressi di Ovada

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un camper andato a fuoco sulla A26 per cause da accertare nella galleria Roccadarme tra Liguria e Piemonte. Chiusa l’autostrada per consentire le operazioni di ripristino nel corso della notte. Disagi al traffico che ha subìto blocchi e rallentamenti, sul posto anche i soccorsi medici. Al momento si transita in deviazione sulla carreggiata nord con una corsia disponibile per senso di marcia. Rimangono code di 2 km a partire da Novi Ligure verso la A26.

