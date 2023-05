Mese delle diversità e giornata internazionale contro l’omofobia, a Genova il convegno “Cyberbullismo e diversità”

Si è tenuto oggi, in salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, il convegno dal titolo “Cyberbullismo e diversità”. Durante il convegno sono intervenuti esperti che hanno portato la loro esperienza e la loro riflessione sul tema della violenza online. Il convegno è stato organizzato in occasione del Mese europeo della diversità e della giornata internazionale contro l’omofobia. Il tema del cyberbullismo, difatti, è stato scelto sulla considerazione che si tratta di un fenomeno in ascesa la cui diffusione in Italia sta aumentando in maniera maggiore rispetto ad altri paesi europei, frutto anche della iperconnessione soprattutto tra i più giovani.