Genova, sei casi di scabbia tra gli operatori sanitari del Galliera

Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 6 casi di scabbia tra gli operatori sanitari dell’ospedale Galliera di Genova. “Al momento non risultano casi tra i degenti” dicono dalla direzione sanitaria del nosocomio genovese, che aggiunge: “La situazione è costantemente monitorata attraverso l’operato congiunto della Medicina preventiva, Dermatologia, Cio (Controllo onfezioni ospedaliere) e Ufficio professioni sanitarie e Malattie infettive. Sono state messe in atto tutte le misure igienico sanitarie necessarie come da protocollo aziendale”.

