Giro d’Italia, assessore allo Sport: “In Liguria paesaggi mozzafiato e migliaia di appassionati”

“La Liguria si mette in mostra al Giro d’Italia e si conferma terra di ciclismo. La nostra regione, con i suoi paesaggi mozzafiato sia in costa che nell’entroterra e migliaia di appassionati a bordo strada, riesce a valorizzare e dare lustro alla kermesse e all’intera nazione, dal momento che il Giro d’Italia viene trasmesso in duecento paesi nel mondo.

Lavoreremo affinché una tappa di questa prestigiosa e storica manifestazione possa tornare ad avere al più presto il suo arrivo in Liguria, come avvenuto nel 2022 con uno straordinario riscontro in termini di pubblico e partecipazione”.

Così l’assessore regionale allo Sport sul passaggio in Liguria dell’11a tappa del Giro d’Italia Camaiore-Tortona.

