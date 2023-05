La Spezia Estate Festival – IV edizione. 55^ Edizione Festival Internazionale del Jazz

Teatro, Concerti e Festival Internazionale del Jazz saranno anche quest’anno i protagonisti dell’Estate 2023 nell’arena all’aperto di Piazza Europa. Dopo aver presentato, nei giorni scorsi, il programma dei concerti di musica leggera, oggi a Palazzo Civico il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il direttore artistico della Società dei concerti Bruno Fiorentini hanno presentato la IV edizione di “La Spezia Estate Festival” – la rassegna dedicata al Teatro – e la prestigiosa 55^ edizione del Festival Internazionale del Jazz. Presenti alla conferenza stampa il Direttore della Fondazione Carispezia Vittorio Bracco e il Segretario Generale di AdSP – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi.

Le manifestazioni sono promosse da Comune della Spezia, Fondazione Carispezia e Società dei Concerti ETS con il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria, con il sostegno di AdSP – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Main sponsor Iren SPA, con il contributo di MBDA e PADIGITALE

Hanno poi illustrato i programmi delle due manifestazioni Andrea Maggi, direttore artistico del Teatro Civico e Lorenzo Cimino, direttore artistico del Festival del Jazz.

“Presentiamo l’edizione più bella di sempre del Festival del Jazz, un vero caposaldo dell’estate spezzina, che quest’anno giunge al 55esimo anno – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – ospitiamo artisti di fama internazionale come i “The Manhattan Transfer”, una band con una carriera incomparabile che ha vinto 10 Grammy Awards, gli Earth, Wind and Fire, 4 volte vincitori degli American Music Awards, con una stella nella Walk Of Fame di Los Angeles, Al Di Meola e molti altri. Inoltre abbiamo l’onore di avere una rassegna dedicata al teatro, ovvero il La Spezia Estate Festival: portiamo nel nostro territorio i più grandi spettacoli che attualmente girano l’Italia. Sarà un’estate bellissima, con grandi nomi, tanti eventi, che riproponiamo nel format delle esibizioni dal vivo in piazza. Completiamo oggi la presentazione dei maggiori appuntamenti dell’estate, ma sarà una stagione ricca di altre sorprese”.

La rassegna dedicata al Teatro per la Città della Spezia giunge alla sua quarta edizione, dopo l’importante partecipazione di pubblico degli anni precedenti. Un cartellone di 11 spettacoli che vede protagonisti attori, comici, musicisti e narratori: Stefano Massini e Luca Barbarossa, Roberto Mercadini, Debora Villa, Massimo Cotto, Drusilla Foer, Andrea Pennacchi, Simone Cristicchi, Antonio Cornacchione, Valerio Aprea, Rocco Papaleo e Stefano Fresi.

“Il cartellone della rassegna La Spezia Estate Festival 2023 vuole dare un chiaro segnale dell’impegno verso la realizzazione di spettacoli importanti anche d’estate – ha sottolineato Alessandro Maggi – con un filo sotteso di diversificazione degli eventi e di combinazione di arti, per una multidisciplinarietà sempre più evidente. Leggerezza e profondità si coniugano sempre di più per un’estate che offra al pubblico soltanto l’imbarazzo della scelta. Ci auguriamo davvero che piazza Europa sia piena di spettatori, per una condivisione che è elemento imprescindibile del Teatro e dello spettacolo dal vivo”.

L’edizione 2023 aprirà i battenti sabato 15 luglio con “La verità, vi prego, sull’amore”: l’amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato… insomma l’amore raccontato e cantato da Stefano Massini e Luca Barbarossa.

Come nella poesia di Wystan Hugh Auden che dà il titolo allo spettacolo, così i due artisti tentano un’indagine su cosa sia l’amore, oltre. Oltre le frasi fatte. Oltre i tutorial sentimentali, oltre la melassa dei romanticismi preconfezionati e oltre le infinite narrazioni d’amore che da film, libri e canzoni si sono stratificate in noi, rendendoci ostaggi di modelli e copioni.

Tutto in amore appare oggi già visto, già sentito, già noto. E allora proviamo se non altro a cercarla, questa verità. Ostinatamente, poniamoci la domanda su cosa sia l’amore e cosa invece la sua mitologia, spesso distorta, spesso falsata, spesso ingannevole. Chissà, magari potremmo scoprire che siamo tutti devoti a una menzogna, e che chiamiamo sbrigativamente amore ciò che andrebbe piuttosto chiamato attrazione, infatuazione, affetto O forse l’amore non sarà tutte queste cose mescolate insieme? Ma con quali dosi? Ed ha una data di scadenza?

Le storie raccontate da Stefano Massini si intrecciano con la canzone d’autore di Luca Barbarossa per coinvolgere il pubblico in un viaggio, in un caleidoscopio di immagini, in un grande gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni e sensibilità. L’amore sotto la lente del microscopio, l’amore sul banco degli imputati, l’amore sul lettino dell’analista, l’amore sulla partitura dell’orchestrale. L’amore che ci circonda, ovunque. Eppure non sai bene cosa sia. La verità, vi prego, sull’amore

Martedì 18 luglio sarà Roberto Mercadini a salire sul palco di Piazza Europa con “Fuoco nero su fuoco bianco – Racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica”, con traduzione dall’ebraico antico dell’autore.

Narratore, autore attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

“Nella Bibbia ebraica c’è l’umorismo ebraico – scrive Mercadini nelle note di spettacolo –

Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome Saul. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose. Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica”.

Si prosegue giovedì 20 luglio con “Recital – 20 di risate”, protagonista Debora Villa con un recital di pura comicità. Come un Jukebox Debora si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei suoi primi 20 anni di palco. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo rutilante One Woman show in cui si parlerà di tutto. Dalle favole alla gravidanza dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo da Aristotele ad Eva da Pioltello a qui. Ladies and Gentleman, ma anche Sciure e Sciuri.

Sabato 22 luglio sarà la volta di “Decamerock”, un progetto di Massimo Cotto, giornalista e voce di Virgin Radio.

Nella lunga notte del rock sono infinite le storie da raccontare. Storie di rock e dannazione, di morte e bellezza, parabole che sanno di destino e magia, demoni e follia. Storie spesso così assurde da non sembrare vere, ma semplice invenzione letteraria. Massimo Cotto ne sceglie dieci e le racconta come si raccontavano una volta nei locali poco illuminati e avvolti in un’aria strana, in un misto di umidità e fumo, o nei fienili dopo la vendemmia…

Accanto a lui, Mauro Ermanno Giovanardi, una voce che canta e incanta, per aggiungere altre storie, come una radio nel buio che disegna suggestioni. Apparentemente, “Decamerock” è solo questo: uno spettacolo di storie e canzoni, di favole, a volte spaventose, altre volte struggenti. Invece no. C’è qualcosa di più e di diverso. C’è un fantasma, intanto. Uno spettro che si aggira per il palco. Lo spettro di Nico, femme fatale del rock, musa di Andy Warhol e voce dei Velvet Underground in uno degli album fondamentali del secolo scorso.

È lei, impersonata da Chiara Buratti, l’anello che lega le storie, il filo rosso che avvolge di bellezza e dannazione ogni passo della trama, che si sgrana come un rosario: ineluttabile. E c’è un altro uomo, Francesco Santalucia, che suona e accompagna le storie di tutti, che rimane nell’ombra perché è da lì che può illuminare ogni storia.

Domenica 23 luglio Drusilla Foer sarà protagonista d’eccezione sul palco di Piazza Europa con il suo recital in divenire, “Eleganzissima”, ormai un format di culto in continua trasformazione.

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, “Eleganzissima” è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete di “Eleganzissima”, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

Il cartellone de La Spezia Estate Festival prosegue lunedì 31 luglio con Andrea Pennacchi, autore e interprete di “Una piccola Odissea”, di cui scrive nelle note di spettacolo:

«Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto: quand’ero alle medie, mio padre gestiva lo stand libri alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato una versione in prosa della Garzanti, e mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. L’Odissea è stata definita: “un racconto di racconti”, una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro, ricca com’è. Abbiamo pensato di restituirne il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio».

Martedì 1 agosto sarà di scena Simone Cristicchi con “PARADISO – Dalle tenebre alla luce”.

Lo spettacolo, di cui Cristicchi è regista, attore e autore delle canzoni – nonché co-autore del testo insieme a Manfredi Rutelli e delle musiche con Valter Sivilotti – è un viaggio poetico e originale nel poema dantesco. Un’opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi.

La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione. Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.

Mercoledì 9 agosto la rassegna prosegue con Antonio Cornacchione, autore e protagonista di “D.e.o. ex macchina – Olivetti un’occasione scippata”.

Divertente e pungente, Antonio Cornacchione racconta, con le dovute libertà narrative, la vera storia della D.E.O., Divisione Elettronica Olivetti, accompagnandoci con leggerezza nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica italiana a competere nel mondo.

“Durante gli anni impiegatizi passati alla Olivetti – afferma Cornacchione” – ho sentito favoleggiare a lungo della sua Divisione Elettronica e dei giovanissimi ricercatori coordinati da Tchou. La voce più insistente era quella che li voleva tutti matti, una via di mezzo tra Archimede Pitagorico e Jim Morrison! Ho fatto le mie ricerche: sì, lo erano!”. Un convincente esempio di teatro di parola, che si iscrive nel filone del teatro civile, coraggioso e necessario in quanto fa riflettere il pubblico sulle attuali e tristi sorti dell’industria italiana.

Venerdì 11 agosto sarà la volta di Valerio Aprea con “Aspettando l’Apocalisse”, un reading scritto per l’attore da Marco Dambrosio.

Dalla scienza al Fantacitorio, dagli algoritmi alle abitudini, dalla burocrazia al progresso e all’inerzia che lo frena, fino all’intelligenza artificiale.Di come l’ironia e l’assurdo possano essere utilizzati come strumenti per affrontare il tema del cambiamento. Un percorso che spazia tra condizioni sociali e culturali molto diverse, offrendo una chiave divertente e originale sulla nostra resistenza e difficile adattabilità al nuovo.

Valerio Aprea è un attore poliedrico dallo stile personalissimo, che porta sia sul palco che in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche italiane degli ultimi anni.

A cominciare dal ruolo di ‘sceneggiatore’ nella serie cult “Boris” e nel successivo film del trio Torre-Ciarrapico-Vendruscolo. Ma anche quello di latinista nella saga cinematografica “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, che gli vale la candidatura ai David di Donatello 2014.

Dal 2020 è nel cast di Propaganda Live su La7 con i suoi seguitissimi monologhi scritti da Mattia Torre prima e da Marco Dambrosio, noto come Makkox, poi, e dal 2021 è tra i protagonisti della serie tv Sky Original “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, per la quale riceve la candidatura ai Nastri d’Argento 2022.

Domenica 13 agosto toccherà a Rocco Papaleo salire sul palco di Piazza Europa con “Divertissement”. Un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso.

“Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora – afferma Papaleo – Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare”.

Giovedì 17 agosto la rassegna chiude con “Cetra una volta – omaggio al Quartetto Cetra”, protagonista Stefano Fresi insieme a Toni Fornari, Emanuela Fresi e con la partecipazione di Cristiana Polegri, per la regia di Augusto Fornari.

Scrive Fornari nelle note di regia: “Conosci il Quartetto Cetra?” se lo chiedi ad un ventenne scuoterà la testa mettendo la boccuccia a emoticon dispiaciuto. Ma basta canticchiare “Nella vecchia fattoria…” che lui con gli occhi accesi di chi torna all’infanzia risponderà “ia… ia… ò!”

Questa è tutta la magia dei Cetra, fanno parte della tua vita anche se tu non lo sai. La loro eredità musicale non ha bisogno di essere riconosciuta; c’è e basta. Entrati nel dna di un popolo, hanno accompagnato generazione dopo generazione a suon di canzoni indimenticabili. Con loro si respira aria di famiglia.

Ed è proprio in famiglia che è nato il nostro amore per loro. Io, mio fratello Toni, Stefano, sua sorella Emanuela, molti anni fa, ascoltavamo le loro canzoni. Poi Stefano, Toni ed Emanuela iniziarono a cantarle, prima, poi a modificarle, a riscriverle, a reinventarle.

Ed eccoci al senso di CETRA UNA VOLTA: non un racconto filologico, non solo la storia di un gruppo che ha fatto la storia, ma un atto d’amore per ciò che ci ha ispirato; canzoni, sketch, parodie musicali, gag e soprattutto leggerezza, divertimento e amore per questo nostro mestiere.

La 55^ edizione del Festival Internazionale del Jazz si apre il 25 luglio con il quattro volte vincitore del Grammy Award Stanley Clarke e la sua nuova ed entusiasmante band 4EVER.

Il 26 luglio un concerto davvero imperdibile con i Manhattan Transfer che, dopo una carriera impareggiabile, si congedano dalla scene musicali con questo tour mondiale. Il Concerto sarà aperto dalla Jazz Vocal Ensemble del Conservatorio “G. Puccini” della Spezia con Michela Lombardi. Ospite tan KARIMA e con la direzione di Piero Gaddi

Si prosegue il 27 luglio con: Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay. Il concerto sarà aperto da Joe Castellano Super Blues & Soul Band

Il 28 Luglio sarà la volta del trio tutto italiano Doctor 3 formato da Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria. Una delle formazioni più apprezzate sia dalla critica sia dal pubblico che fin dal suo esordio ha ottenuto grandi successi in tutto il mondo vincendo moltissimi premi.

Il 29 luglio Daniele Di Bonaventura con la HYPERION ENSEMBLE omaggeranno il grande compositore e musicista argentino Astor Piazzolla

Il 30 luglio la rassegna si chiuderà con il chitarrista Al Di Meola e il suo trio. Al Di Meola è stato riconosciuto a livello internazionale, negli ultimi quattro decenni, come virtuoso di prim’ordine.

