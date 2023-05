A10, auto a fuoco a Genova Aeroporto: un ferito in ospedale

Caos sulla A10 all’uscita di Genova Aeroporto per un’auto andata a fuoco questa mattina per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, i soccorsi medici e la Polstrada. Un uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova a causa delle ustioni riportate. L’uscita è chiusa ai veicoli provenienti da Levante.

Informazioni sull'autore del post