Balneari, la Corte: “Concessioni limitate nel tempo e non rinnovate automaticamente”

“Effettueremo un monitoraggio diretto e molto rigoroso della situazione e sare- mo in costante contatto con le autorità italiane” sulla questione delle concessioni balneari. Così un portavoce della Commissione Ue. Nei giorni scorsi la premier Meloni “ha assicurato che l’Italia applicherà molto rapidamente la legislazione europea” sottolinea il portavoce. Oggi, la Corte ha confermato che “la direttiva Bolkestein è valida anche per le concessioni balneari, devono essere limitate nel tempo e non rinnovate automaticamente”.

Informazioni sull'autore del post