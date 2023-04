Genova, 60 enne colpito da malore durante Genoa-Perugia: soccorso da Anpas

Posted on

Un allarme bomba in Piazza De Ferrari oggi pomeriggio. A destare l'allarme uno zaino abbandonato in mezzo al marciapiede. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, la Municipale e i vigili del fuoco cn gli artificieri. La piazza è stata evacuata con il traffico deviato su altri percorsi.