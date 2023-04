Santa Margherita Ligure: gli appuntamenti in città in vista del ponte pasquale

Un lungo ponte pasquale per tutti i gusti a Santa Margherita Ligure, che offre un ricco programma di eventi per le giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile e in occasione del quale la città si presenta vestita a festa.

Tre giorni in cui, a Villa Durazzo, terrà banco la XIX edizione de L’Erba Persa, che da quest’anno assume le sembianze del vero e proprio festival, non solo quindi una mostra florovivaistica, ma un’autentica immersione nel verde e nella cura del paesaggio con workshop, incontri, mostre e installazioni, per un ricco programma che ruota attorno alla tradizionale esposizione di piante e fiori nel parco della Villa, coinvolgendo anche le attività commerciali cittadine.

Le bellezze di Santa Margherita Ligure si potranno apprezzare passeggiando per la città, ma anche dall’alto, grazie a due suggestive possibilità offerte sia dai voli su idrovolante sia facendo un giro sulla ruota panoramica.

I voli dimostrativi sull’idrovolante sono proposti dall’Associazione Voli di Mare, in collaborazione con il Comune; la base operativa è la spiaggia di Ghiaia (lato levante), da cui il velivolo decollerà, tra le 10:00 e le 19:00, condizioni meteomarine permettendo, sabato, domenica e lunedì, per vedere dall’alto lo splendido litorale marino.

La ruota panoramica è la grande novità di quest’anno a Santa Margherita Ligure, allestita sul porto turistico, in piazzale Cagni: il Monte di Portofino e il Golfo del Tigullio potranno essere ammirati da una nuova prospettiva. In questo caso gli orari sono dalle 14:30 alle 24:00 nei giorni feriali e dalle 10:00 alle 24:00 nei festivi.

Per gli amanti della musica, due gli appuntamenti previsti il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile. Alle 11:00 torna, dopo quattro anni di assenza, in piazzetta Sant’Erasmo, il concerto di Pasqua della filarmonica cittadina “Cristoforo Colombo”, diretta dal maestro Alessandro Cardinali, che proporrà ritmi e melodie della musica colta e popolare dell’America Latina. Alle 17:00 l’Associazione Musicamica inaugurerà invece il Santa Festival Spring, all’oratorio del Suffragio di piazza Mazzini, con l’esibizione del mezzosoprano Eva Burco, di Giuseppe Minin alla tromba e Valerio Simonini all’organo, su musiche di Handel, Muffat, Purcell e Pergolesi.

Non mancheranno neppure gli appuntamenti dedicati ai bambini. Sabato 8, al pomeriggio, dalle 15:00, all’anfiteatro Bindi dei giardini a mare, il Radio Club Levante organizza la Mini Olimpiade: giochi a squadre per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni; iscrizioni dalle 14 e dopo le gare merenda per tutti.

«Santa Margherita Ligure si sta vestendo a festa, con infiorescenze colorate per l’imminente Pasqua. L’Erba Persa si trasforma in festival, diffusa in città e coinvolgente per tutti – ricorda il Sindaco Paolo Donadoni – oltre a suggestivi modi per vivere e osservare Santa Margherita Ligure tra i voli sull’idrovolante e la ruota panoramica nel porto. Ci apprestiamo quindi a trascorrere una Pasqua in cui si potrà vivere la bellezza del nostro territorio con tante modalità diverse e affascinanti».

Per i dettagli di tutti gli eventi, i programmi e gli orari si può consultare il sito livesanta.it

