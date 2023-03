Genova, fermato alla stazione di Principe con arco e pistola a salve: denunciato giovane di 22 anni

Si trovava in stazione a Principe con un arco in legno e due dardi di metallo, oltre a una pistola a salve contenuta in una valigetta.

Un 22enne di Pisa è stato fermato per un controllo alla stazione di Piazza Principe a Genova e gli agenti della Polfer ed è stato denunciato in quanto è stato trovato con con un arco in legno e due dardi di metallo, oltre a una pistola a salve contenuta in una valigetta. La Polfer ha sequestrato il tutto visto che non sono stati forniti validi motivi sul loro possesso. In seguito ad accertamenti, è poi emerso che circa un mese fa il giovane era già stato denunciato per lo stesso reato dalla Polizia Ferroviaria di Savona. Anche in questa occasione gli oggetti sono stati sequestrati e il giovane segnalato all’Autorità Giudiziaria.

