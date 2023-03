Genova, firmato protocollo tra Comune e Lions per “Campioni di diventa”

Posted on

In 500 tra residenti e non sono scesi in piazza a Genova per dire no al progetto della funivia per collegare la stazione marittima a forte Begato. La protesta è stata organizzata dall’associazione “Con i piedi per terra” e appoggiata da diversi partiti dell’opposizione comunale. Una camminata con cartelli e cori da Stazioni Marittime fino […]