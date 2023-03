Genova, si fingevano Carabinieri per truffare anziani: arrestati due giovani

Si fingevano carabinieri per truffare anziani facendosi consegnare dei soldi “perché utili per una indagine su furti in zona”. Sono finiti nei guai due persone di 22 e 24 anni che ieri hanno truffato 1500 euro e un libretto degli assegni a una coppia di ultraottantenni. Il modus operandi vedeva uno dei due che rimaneva in strada con lo scooter acceso mentre il secondo indossava una giacca scura con la scritta “carabinieri” in rosso e il cappello. Il giovane seguiva in casa l’anziano e poi si faceva consegnare i soldi. Non tutto è andato però per il verso giusto. Durante una secondo tentativo di truffa ai danni di un’altra persona, sono stati scoperti e fermati dagli agenti. Inutile i tentativi di fuga.

