Regione Liguria, più di 5 milioni di euro con il PSR per il settore forestale

Posted on

In totale 16 milioni di euro di cui 6 milioni per Regione Liguria, 5,3 per Regione Toscana e 4 milioni per il Lazio a cui vanno ad aggiungersi 1,2 milioni di euro per la progettazione complessiva. E’ stata sottoscritta questa mattina l’intesa tra Regione Liguria, Regione Toscana e Regione Lazio per la ripartizione delle risorse […]