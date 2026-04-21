25 aprile 2026: le iniziative in Liguria per la Festa di Liberazione

Il 25 aprile torna a unire piazze, voci e memorie in tutta la Liguria, nel segno della Liberazione e dei valori della Resistenza.
Di seguito tutte le iniziative:
Genova e Liguria
La Cgil Genova e Liguria partecipa alle celebrazioni organizzate dal Comitato Permanente della Resistenza della Provincia di Genova. Sabato 25 aprile in piazza della Vittoria (lato via Cadorna) a Genova, con la formazione del corteo, che partirà alle 10.15 accompagnato dalla musica della Filarmonica Sestrese. Verranno deposte le corone al Sacrario Caduti Partigiani presso il Ponte Monumentale, dove verrà letta la motivazione della Medaglia d’oro al Valor Militare e dell’Atto di Resa. A seguire, verranno deposte le corone anche in largo Pertini.
Il corteo arriverà alle 11.15 in piazza Matteotti dove, dopo i saluti della sindaca di Genova Silvia Salis e del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, verrà pronunciata l’orazione commemorativa a cura della storica e scrittrice Benedetta Tobagi.
ANPI SESTRI PONENTE – CGIL GENOVA – CIV SESTRI PONENTE
FILARMONICA SESTRESE – MUNICIPIO MEDIO PONENTE – VERDI TEATRO
LIBERI TUTTI!
Genova 1945_2026
Dal Ponente al cuore della città
23 * 24 * 25 * 26 APRILE
CINEMA * MUSICA * PAROLE
Un’esclamazione gioiosa, il grido risolutivo dei giochi d’infanzia che si trasforma in memoria collettiva. Prendono vita così quattro giorni di celebrazioni e riflessioni dedicati alla Liberazione, partendo dal Ponente: lì dove tutto è cominciato.
Il percorso ha inizio il 23 aprile con un evento corale tra Piazza Oriani e il Teatro Verdi. Ad accendere la festa sarà il suono eloquente della Filarmonica Sestrese Big Band, prologo musicale a un incontro fatto di testimonianze, immagini storiche e sguardi sul presente.
Il repertorio, incentrato sui ritmi dello swing e del jazz, renderà omaggio ai grandi standard della musica “libera”: brani che, durante il ventennio, furono censurati o vietati in quanto simboli sovversivi di apertura, contaminazione e libertà espressiva.
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www.verditeatro.it
Tigullio
Il giorno 27 aprile 2026 alle 10.30 presso il Casone dello Stecca Passo di Romaggi in Val Cichero nel Comune San Colombano Certenoli, lo Spi CGIL del Tigullio – Golfo Paradiso unitamente a ANPI Lavagna e Valli depositeranno un mazzo di fiori per l’ 81° anniversario della Festa della Liberazione dove si formò il primo nucleo partigiano del Tigullio ed entroterra
Porteranno i saluti Massimiliano Chiolo responsabile CGIL Tigullio Golfo Paradiso, Agostino Gianelli Segretario Spi CGIL Tigullio – Golfo Paradiso, Matteo Brugnoli per ANPI Lavagna e Valli e Giorgio ‘Getto’ Viarengo storico locale.
Savona
Come ogni anno a Savona insieme ad Anpi e tutte le associazioni organizzano il concerto e iniziative al Priamar, oltre alle varie orazioni a cura di Cgil nei vari comuni della provincia. Il 24 sera alle ore 20 è prevista la consuenta fiaccolata per le vie di Savona.
La Spezia
A partire dalle ore 10.30 deposizione corone nei diversi monumenti cittadini che ricordano la Resistenza e di quanti sono caduti per la libertà.