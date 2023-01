A12, auto si ribalta in galleria nei pressi di Genova Est: due persone in ospedale

Caos sulla A12 nei pressi di Genova Est per un’auto che si è ribaltata in galleria per cause da accertare. Il traffico è rimasto bloccato tra Genova Est e il bivio della A12-A7 con 6 km di coda. E’ stata poi aperta una corsia ma la situazione resta difficile. Sul posto la Polstrada, il 118 e due ambulanze che hanno trasportato due feriti in ospedale al San Martino di Genova.

