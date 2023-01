Genova, fuga di gas a Cornigliano: intervento dei vigili del fuoco

Posted on

Un polo di connessione per sviluppare idee, start up e competenze innovative legate all’economia del mare. Nasce ai Magazzini dell’Abbondanza, nel cuore del Porto Antico, il Blue District di Genova, un luogo pensato per coniugare formazione, ricerca, business, uno spazio aperto e inclusivo nel quale le start up potranno cercare finanziatori e le grandi aziende […]