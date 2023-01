A12, frontale tra due auto: 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo

Grave incidente sulla A12 tra Rapallo e Chiavari nelle due direzioni. Per cause da determinare, la conducente di un’auto ha perso i controllo del mezzo forse per un malore andandosi a schiantare contro un’altra macchina che proveniva in senso opposto in un tratto interessato da uno scambio di carreggiata. Sul tratto si sono formati fino a 5 km di coda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere dell’auto e i soccorsi medici che l’hanno trasportata in ospedale a Genova. L’altra persona coinvolta nello schianto stat trasportata in ospedale a Lavagna.

