Il giro del mondo in crociera da Genova e Savona

Con il nuovo anno sono tornate le crociere che permettono agli appassionati di compiere il giro del mondo in 130 giorni. Per l’occasione MSC Crociere e Costa hanno scelto rispettivamente Genova e Savona come porti di imbarco per le crociere più amate dagli appassionati di viaggi.

MSC Magnifica e MSC Poesia sono salpate da Genova il 5 gennaio, con un totale complessivo di 5000 ospiti a bordo, per un incredibile viaggio verso oltre 50 destinazioni in 30 paesi. Genova si conferma come capitale globale delle crociere, il porto della città ligure è il primo al mondo ad aver ospitato la partenza di due crociere intorno al mondo nello stesso giorno.

Costa Deliziosa, con a bordo oltre 2000 ospiti, è salpata l’11 gennaio da Terminal Palacrociere di Savona. I crocieristi, che provengono da oltre 40 paesi diversi, avranno la possibilità di esplorare 52 destinazioni in 4 continenti in 128 giorni. Anche Savona si conferma così come porto strategico per il comparto crociere nel Mar Mediterraneo.

Informazioni sull'autore del post