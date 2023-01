Calcio, una Sampdoria disperata cerca un’altra vittoria a Empoli per non affondare

La Sampdoria di scena questa sera al “Castellani” contro l’Empoli alle 20.45. Dopo lo stop prevedibile contro il Napoli, i blucerchiati tentano di ripartire e di ottenere i punti necessari per ritornare in corsa per la salvezza, obiettivo al momento utopico. I soli 9 punti ottenuti sono una quota troppo bassa che obbligano la squadra di Stankovic a disputare un girone di ritorno da media scudetto per tentare di agganciare la salvezza ma la scarsa qualità della squadra e la difficile situazione finanziaria sono due zavorre troppo pesanti per essere sopportate. Tuttavia, la squadra ha dato buoni segnali sia contro la capolista che in Coppa Italia contro la Fiorentina per cui tentare l’impresa non costa nulla. L’Empoli è in serie utile da 3 gare (2 pareggi e una vittoria) ed occupa la 13° posizione in classifica a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, segna poche reti (solo 15) ma subisce altrettanto poco (22 reti incassate). Tra i toscani sono indisponibili Destro e Tonelli: lunga è invece la lista di indisponibili per i blucerchiati che saranno privi dello squalificata Rincon oltre agli indisponibili Colley, Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Akpa Akpro, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Verre, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

I PRECEDENTI

Vittorie Empoli: 5 (ultima nel gennaio 2007, 2-0)

Pareggi: 6

Vittorie Sampdoria: 6 (ultima nel settembre 2021, 0-3)

