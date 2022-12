Posted on

La Sanremese comunica l’ingresso in società dell’imprenditore Alessandro Masu, titolare dei cantieri che hanno sede alla Marina di S. Lorenzo al Mare. Alessandro Masu affiancherà l’attuale compagine societaria sino al termine della stagione agonistica, per poi subentrare in prima persona a partire dal 1° luglio. In un periodo di grande emergenza generale, questo importante ingresso […]