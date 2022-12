FILCAMS CGIL Savona in piazza in 16 dicembre contro la Finanziaria

Venerdì 16 dicembre in Liguria sciopero generale Cgil e Uil contro la finanziaria nella manifestazione regionale in programma a Genova. “La Filcams di Savona scenderà in piazza in uno sciopero di 8 ore per dire che la finanziaria del governo Meloni è iniqua e ingiusta, soprattutto non tiene conto dei bisogni dei lavoratori del settore – spiega Giovanni Tiglio, segreteria Filcams Cgil Savona – Settori quelli del terziario, turismo e servizi, che vedono i lavoratori già in forte difficoltà rispetto al livello contrattuale dei salari, contratti collettivi nazionali scaduti, precarietà che nel nostro territorio raggiunge l’80% delle nuove assunzioni”.

“Il settore del commercio nella nostra provincia conta quasi 2000 addetti tra supermercati e ipermercati intorno ai 500 addetti di minimercati e 1700 addetti nell’ambito dei negozi specializzati Gdo, persone che hanno affrontato questi ultimi anni in prima linea durante la pandemia, sempre aperti, ed in attesa di un rinnovo dei Ccnl di settore scaduti ormai da gennaio 2019, nelle trattative del settore del commercio e Gdo, dove esistono 4 Ccnl diversi (Confcommercio, Confesercenti, Dmo e Distribuzione cooperativa), si registra una posizione delle parti datoriali che denunciano che l’impennata dei costi si è mangiata tutta la marginalità che avevano, e laddove questa non era presente ha prodotto ulteriori buchi di bilancio, dichiarazione enfatizzata come posizione di parte, in parte oggettiva sicuramente ma molto stringente e che lascia poco spazio ad aperture”.

“Le imprese del settore denunciano di avere recuperato sui prezzi-solo una parte- dei costi che hanno sostenuto in più. La risposta della Filcams è che i lavoratori invece non hanno avuto assolutamente nessun aiuto, loro, che hanno traghettato il settore in prima linea durante la pandemia non hanno recuperato nulla, hanno ricevuto bonus qua e la, i famosi una tantum, ma ahimé non si mangia una tantum e le bollette non si pagano una tantum”.