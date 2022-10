Arte Imperia, più servizi, più informazione, più condivisione grazie ad un nuovo sito e ad un app

Più servizi, più informazione, più condivisione, sempre più vicini alle famiglie e alle loro esigenze.

Così Arte Imperia rilancia la sua visione di un rapporto più gestibile e moderno con gli inquilini, realizzando un’APP e un nuovo sito internet che rispondono a due obiettivi: aiutare e semplificare.

II sito è una vetrina multimediale che informa, guida e fornisce tutte le notizie utili riguardanti i servizi, la possibilità di interagire con Arte e illustra l’attività dell’Ente.

È una finestra aperta per un interscambio continuo con gli inquilini. Uno sportello amico per cercare di risolvere insieme dubbi, problemi e difficoltà, un supporto costante per restare sempre aggiornati.

Nella homepage sarà possibile consultare le ultime pubblicazioni di avvisi, bandi, assegnazioni di alloggi; scaricare la modulistica riguardante anche le domande di voltura, gli ampliamenti del nucleo familiare, l’ospitalità temporanea, il cambio o la disdetta alloggio; consultare i lavori in corso e verificare quelli ultimati; informarsi sulle attività di Arte e sui prossimi eventi; trovare i contatti e i numeri utili, nonché le risposte alle principali domande sugli alloggi (FAQ).

Infine, una sezione è dedicata alle notizie apparse sulla stampa riguardanti le attività o le comunicazioni dell’Ente. ART@PP e il sito internet ARTEIM.IT sono attivi già da oggi.

“Un servizio innovativo che va in contro alle esigenze degli utenti di Arte Imperia, un modello per le altre Agenzie liguri e non solo, un vero modello Nazionale.

Un supporto semplice ed efficace, che sottolinea l’attenzione continua di Regione Liguria alle fasce più fragili della popolazione.” – afferma l’assessore regionale all’Edilizia Sociale Marco Scajola, che prosegue: “L’app rappresenta un tassello di un progetto più ampio che sta realizzando Arte Imperia, legato alla “Qualità dell’abitare”, un luogo di incontro e scambio virtuale, che si collega ad un luogo fisico: il Centro Servizi per l’Utenza, che verrà inaugurato a breve.

Un modello che integra i servizi già offerti da A.R.T.E. Imperia e al contempo promuove progettualità innovative e soluzioni di welfare, attivando nuovi servizi che consentono di offrire risposte a specifici bisogni abitativi e sociali.

Voglio ringraziare gli operatori di A.R.T.E. Imperia che stanno svolgendo un ottimo lavoro, con impegno e passione, per offrire una gamma di servizi sempre più ampia e che si evolve in base alle esigenze degli utenti.”

“L’idea di sviluppare ulteriormente il rapporto con gli inquilini – spiega l’Amministratore Unico di Arte Imperia, Antonio Parolini – ha trovato forza nei mesi difficili della pandemia, quando mantenere i contatti e rendersi utili alle famiglie appariva sempre più problematico.

Le grandi possibilità offerte dalla tecnologia erano e sono la risposta a queste enormi difficoltà, abbattendo le barriere dell’isolamento e dando a tutti la possibilità di usufruire dei servizi nella massima sicurezza possibile.

Da qui nasce la strategia di fornire supporti sempre più efficaci e semplici all’utenza per venire incontro alle sue esigenze presenti e future.

ART@PP consente di accedere in modo facile ad una vasta gamma di servizi e di funzioni. Con un semplice click l’utente potrà chiedere informazioni, prenotare appuntamenti negli uffici di Arte e avere tutte le indicazioni per il pagamento delle bollette.

È stata realizzata una apposita brochure che illustra il funzionamento della APP in tutti i suoi aspetti e che, nei prossimi giorni, arriverà a domicilio a tutti i nuclei familiari.

ART@PP è utilizzabile accedendo al nuovo sito ARTEIM.IT.”

