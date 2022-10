Coronavirus, contagi in Liguria sempre sopra quota 1000

Sono in calo ma restano sopra quota 1000 i contagi da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono precisamente 1163 i nuovi positivi a fronte di 6463 tamponi. Il tasso di positività è al 17,99%. Gli ospedalizzati registrano un lieve calo: sono 138 (6 in terapia intensiva), nessun decesso.

