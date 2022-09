Tutto pronto ad Alassio e Laigueglia per l’Air show di sabato

E’ tutto pronto! Il piano viabilistico, la sicurezza, l’accoglienza… mancavano solo loro, i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale e sono arrivati stamani al Riviera Airport di Villanova d’Albenga direttamente dalla base di Rivolto in Friuli.

I controlli, il rifornimento, la pausa pranzo presso l’Aeroclub dove gli allievi dell’Istituto Alberghiero Giancardi, Galilei Aicardi da oggi e fino a domenica consegneranno le prelibatezze a base di prodotti tipici locali e De.Co. Insomma giusto il tempo di fiatare per mettersi subito al lavoro, studiare le carte, e poi pronti al decollo per le prove delle manovre che eseguiranno sabato 1 ottobre nei cieli della Baia del Sole, tra Alassio e Laigueglia.

“Sono manovre consolidate – spiegano dall’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure – ma ogni ‘teatro’ è un’esperienza a sé: cambiano riferimenti, spazi, ostacoli, area di manovra; occorre provare per la gioia del pubblico che beneficia di un inatteso spettacolo extra“.

Sul litorale alassino infatti il loro arrivo è stato salutato con stupore ma anche con entusiasmo e applausi. Insomma rinviato più volte a casa dell’emergenza sanitaria, lo spettacolo, finalmente andrà in scena e lo farà unendo quattro città del ponente ligure.

Gli MB339, i velivoli che da quarant’anni stendono nei cieli di tutto il mondo il tricolore più lungo dopo le prove si esibiranno nel pomeriggio del 1 ottobre su Alassio e Laigueglia e del 2 ottobre nei cieli di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure dell’estremo ponente ligure. L’esibizione sarà, come da tradizione, preceduta da un vero e proprio Air Show, con mezzi storici e di soccorso: previste acrobazie ma anche modalità di interventi d’emergenza.

Ad aprire lo spettacolo di sabato, previsto alle 14,30, sarà l’elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, il reparto che svolge compiti di ricerca e soccorso nel territorio nazionale e nelle acque territoriali e internazionali intorno l’Italia, oltre che di cooperazione e intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità.

A esibirsi sarà quindi Gustavo Cappa Bava, il quale ha iniziato con gli aeromodelli a dieci anni, poi a ventuno è passato al volo libero: “Mi sono avvicinato al volo a motore abbastanza tardi, quando ho potuto permettermelo. Nel 2013 sono riuscito a diventare il proprietario di I-BANG, un meraviglioso Tiger Moth: lo sognavo da quando avevo sette anni, un monomotore da addestramento biplano sviluppato dall’azienda britannica De Havilland Aircraft Company nei primi Anni Trenta per la Royal Air Force. Mi entusiasma qualsiasi oggetto che voli, dall’aereo di carta al jet supersonico, ma il cuore predilige i velivoli militari che abbiano un carrello biciclo e un’elica“.

A seguire lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono titolare della 46 Aviation società stella degli Air Shows di tutto il mondo dove Emiliano come pilota fa spettacoli di intrattenimento e affronta gare di Acrobazia Aerea e di Velocità, e dove la moglie, Danielle Huges, WingWalker di talento, mette in scena il suo spettacolo da brivido.

In programma anche l’esibizione dell’istruttore di volo e volo acrobatico, Luca Salvadori a bordo del CAP-21DS “The Silver Chicken“.

Sarà poi il turno di Guido D’Amore: inizia con l’ala fissa nel 2004; nel 2010 passa all’autogiro dove fa parte per 4 anni del gruppo amatoriale Rotor Duck di volo acrobatico partecipando ad alcune manifestazioni. Nel 2013 passa all’elicottero trovando la sua dimensione ideale: “Principalmente volo per turismo – dichiara – e ogni tanto mi diverto a fare manovre più divertenti alle manifestazioni!“.

Nei cieli alassini anche Guido Racioppoli, pilota acrobatico del suo Sukhoi 31: “Ad oggi ho più di 3000 ore di volo di esperienza – dichiara – ma la mia passione sono le manifestazioni aeree e gli air-show, nei quali mi esibisco da solista, seguendo il calendario delle Frecce Tricolori”. Descrive così il suo velivolo: “La gamma Sukhoi di aerei acrobatici è stata originariamente progettata in Russia, prima della caduta dell’Unione Sovietica, pertanto, senza badare a spese. Per questo, la tecnologia è ancora significativamente avanzata. Qualche esempio: aste in fibra di carbonio, titanio al posto dell’acciaio e collegamenti ai comandi in magnesio forgiato anziché acciaio saldato. Infine il motore, sovralimentato a 9 cilindri, è il motore acrobatico più potente del mondo”.

​In cielo anche parte della flotta dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure con il pilota e istruttore di volo Filippo Sguerso a bordo del PS 28 Cruiser, biposto ad ala bassa, a carrello fisso con un motore da 100 HP ROTAX 912 e glass cockpit e del comandante Ivan Bona a bordo del Piper PA28 Cherokee Arrow II quadriposto ad ala bassa, a carrello retrattile ed elica a passo variabile con un motore da 200 HP, che in crociera gli permette di volare a circa 275 km/h.

E via così fino al gran finale con la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Decollo previsto alle ore 16,12; ingresso nei cieli della Baia del Sole alle ore 16,17 dove per 24 minuti terranno col fiato sospeso le migliaia di persone che sabato 1 ottobre, dalla spiaggia e dalla collina, si saranno raccolte ad Alassio e Laigueglia.

Ecco la formazione PAN 2022 al completo: Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit (Comandante); Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa (Capo Formazione); Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva (1° Gregario Sinistro); Pony 3 – Capitano Simone Fanfarillo (1° Gregario Destro); Pony 4 – Capitano Oscar Del Dò (2° Gregario Sinistro); Pony 5 – Capitano Alessio Ghersi (2° Gregario Destro); Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco (1° Fanalino); Pony 7 – Maggiore Alfio Mazzoccoli (3° Gregario Sinistro); Pony 8 – Capitano Federico De Cecco (3° Gregario Destro); Pony 9 – Capitano Leonardo Leo (2° Fanalino); Pony 10 – Maggiore Massimiliano Salvatore (Solista).

Per chi volesse provare ad emulare le manovre di questi straordinari piloti in Piazza Partigiani il 1° ottobre sarà posizionato il simulatore di volo acrobatico: un’opportunità di vivere un’esperienza di volo unica con un innovativo sistema di guida assistita che consentirà anche ai meno esperti di lanciandosi ad una velocità di oltre 600 km/h affrontando le sfide a bordo di questi bolidi volanti.

A tirare le fila del lungo week end di emozioni aeree, ancora una volta il Generale Cesare Patrono, direttore della scuola di volo e capo degli istruttori dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure e, soprattutto da sempre alla regia delle esibizioni delle Frecce Tricolori sul territorio, cui va, insieme al direttivo dell’Aeroclub, presieduto da Alessandro Betti, il merito di aver riportato la Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli della Liguria.

Parte integrante ed essenziale dell’organizzazione è stata quella del Comandante Ferretti, nella doppia veste di Assessore al Comune di Santo Stefano al Mare e di Coordinatore principale tra Aeroclub, Ditta Piaggio Aerospace, Riviera Airport ed Aeronautica Militare. “Una sinergia creatasi tra istituzioni diverse tra loro partecipanti è stata frutto della voglia di creare paese, unire comunità in un unico grande spettacolo a riportare le Frecce Tricolori dopo molti anni nella Riviera di Ponente”.

“Il piano di sicurezza che l’evento comporta – spiega Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Alassio – ha individuato aree di intervento e variazioni alla viabilità propedeutiche proprio all’afflusso e al deflusso degli spettatori. Su tutto l’invito a non raggiungere la zona in auto, preferendo mezzi alternativi: autobus, treni, o, se spostamenti di prossimità, moto o scooter“. A tale scopo sarà istituito il divieto di sosta in Via Roma tra l’intersezione con la SS1 Aurelia e via Boselli per consentire la creazione di una lunga area di parcheggio per i veicoli a due ruote nei pressi del litorale, mentre stalli auto per disabili sono previsti in prossimità di via Boselli.

Dalle ore 10 di sabato entreranno in vigore ulteriori divieti di sosta in Piazza Sant’Ambrogio e in Piazza della Valle, nonché in Piazza della Libertà per mezzi operativi e di soccorso. Verrà inoltre interdetta (sempre dalle ore 10 di sabato 1 ottobre) la viabilità nelle ztl del centro storico (via Cavour, passeggiata Grollero e via Torino) oltre a via XX settembre fino a piazza Partigiani e via Vittorio Veneto fino a piazza Paccini.

Chi viene da più lontano con la propria auto può uscire al casello autostradale di Albenga e recarsi a Villanova presso il parcheggio pubblico adiacente alla Piaggio Aero Industries area. Potrà lasciare l’auto gratuitamente e usufruire del servizio di bus navetta, anch’esso gratuito (all’andata partenza ore 13:00 – 13:40 – 14:20 – 15:00 e arrivo ad Alassio presso la rotonda di Via Gastaldi alle ore 13:15 – 13:55 – 14:35 – 15:15; al ritorno partenza da Alassio al medesimo punto alle ore: 17:20 – 18:00 – 18:40 – 19:20 e arrivo a Villanova d’Albenga alle ore: 17:55 – 18:15 – 18:55 – 19:35).

Per questioni di sicurezza è stato anche annullato il mercato settimanale del sabato in Piazza Paccini e Piazza Airaldi Durante.