I Sindacati chiedono unitariamente la costituzione di un tavolo provinciale sullo sviluppo economico

“Alla luce della difficile situazione economica, produttiva e sociale nella quale l’intero Paese rischia seriamente di precipitare a causa dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime con conseguenti ricadute negative in termini di continuità lavorativa per migliaia di lavoratrici e di lavoratori della nostra Provincia, già fortemente provati dalle tante, troppe crisi industriali che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva, nonché in considerazione delle straordinarie opportunità di sviluppo del territorio non ancora adeguatamente valorizzate, le Segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil di Savona sono a chiedere urgentemente la convocazione e la costituzione di un tavolo locale–provinciale finalizzato a condividere linee di intervento e strategie da mettere in campo con il prossimo Esecutivo” Lo rendono Andrea Pasa, Simone Pesce e Sheeba Servetto.

“Quanto sopra si rende necessario anche rispetto alle ultime notizie relative alla possibile apertura di nuove procedure di cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori di alcuni comparti strategici dell’economia del nostro territorio e che coinvolgono un numero significativo di occupati. Chiediamo, pertanto, di poter calendarizzare la riunione alla presenza dei Sindaci dei Comuni interessati dalla crisi industriali più complesse, come da indirizzo, della Regione Liguria e dell’Unione Industriali di Savona“, affermano i sindacati.

“La convocazione di questo tavolo è necessaria visto e considerato come la condizione generale della provincia e del territorio continui a peggiorare” commenta Andrea Pasa di CGIL Savona.

