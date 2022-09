Sassello, la Musica di Vivaldi alla “Festa dell’amaretto”

La musica di Vivaldi conquista anche l’entroterra savonese e lo fa con la magia barocca del Voxonus Festival – Dalle Alpi al Mare, rassegna musicale nata undici anni fa ad Albissola Marina. Sabato 10 settembre alle 21.15 sarà l’Ensemble Voxonus a eseguire nella basilica dell’Immacolata Concezione le celebri Quattro Stagioni del “prete rosso”.

«Il secondo evento Voxonus a Sassello cade in una data importante, alla vigilia della Festa dell’amaretto. Non è un caso perché dopo due edizioni saltate a causa del Covid, per il nostro “ambasciatore nel mondo” volevamo trovare il modo di recuperare la tradizione con un evento di spicco, ovvero la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Savona all’interno del calendario di eventi. Oltre a essere una apertura simbolica per la festa, è anche un modo per valorizzare la chiesa dell’Immacolata Concezione, che al suo interno racchiude un crocifisso del Brilla, diverse opere del Piola e di Deferrari oltre alla statua dell’Addolorata con il Cristo morto di Pasquale Navone», commenta Daniele Buschiazzo, sindaco di Sassello.

«Sassello è una delle principali novità dell’edizione 2022. Il sodalizio con l’amministrazione comunale e con i partner si è subito consolidato trovando una via di dialogo culturale molto importante per il territorio e anche per l’attività musicale. Da sempre infatti il Voxonus si fa portavoce della bellezza dei luoghi – e delle storie – in cui fa tappa. Così è anche per Sassello, attraverso una tradizione ritrovata». Così la direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica di Savona organizzatrice della kermesse.

L’Ensemble barocco è composto da Maurizio Cadossi, violino concertante; Claudia Monti e Paolo Costanzo, violini; Claudio Gilio, viola; Eugenio Solinas, violoncello; Roberto Massetti violone e Claudia Ferrero, clavicembalo. Il programma affonda le sue radici nella tradizione della rassegna, da undici anni brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, in quanto si sviluppa attorno alle celeberrime Quattro Stagioni. Rivela altresì un percorso narrativo e descrittivo che è al tempo stesso metafora dell’esistenza umana e inno al compositore veneziano. Il programma si apre con l’aria “Gelido in ogni vena” dall’opera Il Farnace, come introduzione in tema alla luce fredda, proseguendo con l’Inverno (quando il Sole raggiunge il punto più basso sull’orizzonte per poi rinascere) per terminare con l’Autunno. In questo viaggio tra le stagioni della vita, ogni strumento incarna di volta in volta l’essenza della stagione, offrendo quelle arie barocche più vicine, musicalmente e poeticamente, a ciò che si intende raccontare attraverso la musica.

Ingresso gratuito. È raccomandata la prenotazione ai numeri 019.824663 | 340.6172142 (anche via WhatsApp) o inviando una mail a info@orchestrasavona.it.

