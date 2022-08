Savona, appuntamento a Domenica con la “Cena Multicolor”

Una cena multicolor aperta a tutti per riempire di vita e di allegria i giardini di piazza del Popolo. L’appuntamento, organizzato dal Comitato Piazza del Popolo insieme con l’amministrazione comunale e grazie al coinvolgimento di tantissime realtà locali, è domenica 4 settembre dalle 19, con inizio cena intorno alle

ore 20.30. Basta portare il cibo (preparato a casa o acquistato nei ristoranti e nei locali della zona) e tutto ciò che serve per apparecchiare la tavola nella maniera più colorata e creativa possibile.

“Da subito come previsto dall’impostazione della nostra amministrazione – dicono gli assessori agli Eventi Elisa Di Padova e alla Partecipazione Gabriella Branca – abbiamo iniziato a lavorare insieme con il Comitato di Piazza del Popolo per accompagnare interventi di presidio e decoro a iniziative che portassero “vita” nella piazza: dai mercatini Artigianando, al progetto con Arci e Liceo Scientifico per il recupero del palco e delle panchine. La cena multicolor è nata con lo stesso spirito e ha visto il coinvolgimento di molte realtà che si sono subito date da

fare. Sarà un nuovo e originale momento conviviale per trascorrere del buon tempo in uno spazio bellissimo della città e che ha bisogno della costante valorizzazione”.

“La Cena Multicolor di domenica prossima è per il nostro Comitato un evento molto importante – dice invece Silvano Tabò per il Comitato – perché rappresenta un ulteriore tassello nella ripresa delle attività ricreative in piazza dopo il forzato stop dovuto al Covid. Il nostro lavoro si basa da sempre sulla valorizzazione di piazza del Popolo, tramite iniziative culturali, ludiche ambientali e sociali: pertanto, quando è nata l’idea della Cena Multicolor, abbiamo immediatamente iniziato a collaborare con l’Amministrazione comunale (a cui va il nostro primo grande grazie) per realizzarla. Ovviamente non avremmo mai potuto fare nulla senza aiuto, e per questo motivo ringraziamo infinitamente tutti gli sponsor che a vario titolo si sono offerti per essere vicini a noi, i partner che hanno sostenuto l’iniziativa, la Polizia Municipale e naturalmente l’organizzatrice, Antonella Bonelli, senza la

quale davvero non avremmo avuto nessuna possibilità di realizzare l’evento”.

INFO PRATICHE PER PARTECIPARE

Come funziona. L’evento è libero e aperto a tutti, più siamo e più ci divertiremo. Troverete i tavoli già forniti e posizionati nei giardini. E’ consigliata la prenotazione (è gratuita) del posto al tavolo entro il primo settembre perché questo ci permetterà di organizzarci al meglio con gli spazi e il posizionamento dei tavoli.

Cosa portare. L’occorrente per apparecchiare: tovaglie, piatti, bicchieri, posate, addobbi per il tavolo, centrotavola, e tutto ciò che vi viene in mente per abbellire la vostra tavola. Tutto dovrà essere tutto colorato. Ricordatevi di

portare anche il cibo preparato a casa e le bevande, ma chi non avrà tempo o voglia di cucinare, può acquistare il cibo nei esercizi di ristorazione lì vicino e portarli al tavolo.

Dress code. L’abbigliamento dovrà essere MULTICOLOR, vestitevi come la fantasia vi suggerisce, più colorati sarete e più coloreremo la piazza. Scatenatevi con vestiti, parrucche, occhiali, collane, trucchi! Adesioni. Entro giovedì 1 settembre via mail a cenamulticolor2022@gmail.com oppure via whatsapp al 392

7083765, con il vostro nome e il numero dei partecipanti. Info. Pagina Facebook “CENA Multicolor – Savona” per avere tutte le news, rimanere aggiornati, passare parola e a condividere con tutti i vostri amici e contatti o, ancora meglio, invitarli a mettere il “Mi piace” alla pagina.

