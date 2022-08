Loano, tutto pronto per la Festa della Musica

Mercoledì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, nella suggestiva cornice di piazza Italia a Loano arriva un evento nuovo, con ospiti speciali e dj eccezionali, per divertirsi e guardare il cielo insieme alla ricerca di qualche stella cadente.

Ad aprire la serata, alle 20, ci sarà Itto, con un live show di prim’ordine. È un cantante, autore e polistrumentista di Torino, dal 2019 nasce il sodalizio artistico con il produttore Etta Matters, con cui inizia a esplorare la musica italiana e, insieme, pubblicano numerosi singoli mescolando tematiche indie/cantautorali con produzioni d’influenza oltreoceano. Il 18 marzo 2022 con “houston.” (ADA Music Italy) inizia un nuovo capitolo per Itto, in cui verranno esplorati generi diversi come il punk e l’indiepop sempre amalgamati da una visione delle canzoni prettamente cantautorale.

Ma gli ospiti non sono finiti perchè sul palco si esibirà anche lo Zoo di 105, che farà ballare e divertire i giovani e non solo con il suo show. Non hanno sicuramente bisogno di presentazione, l’iconico programma radiofonico composto da Paolo Noise, Wender, Jonny Mele e Martin è da anni che anima la radio italiana con gag divertenti e musica.

Ad alternarsi sul palco ci saranno infine dj ormai affermati in Riviera e si potrà ballare con i dischi di Dj Ferix, Dj Ciabi, Dj Gabriele Musso e Samuel Love che saranno accompagnati dal vocalist d’eccezione Giacomo Aicardi.

“Grazie alla collaborazione con il Comune di Loano abbiamo creato un evento che porterà tanti giovani e non solo, accomunati dall’amore per la musica in tutte le sue forme, abbiamo voluto realizzare qualcosa che davvero potesse essere il miglior party possibile” afferma Paolo Savina