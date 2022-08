Imperia, una processione contro la siccità

Posted on

Sono in totale 343 le farmacie in Liguria che effettuano tampini rapidi, l’elenco è stato aggiornato dopo gli accordi fra Federfarma Liguria, Regione Liguria ed Alisa. ASL 1 NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE Caramagna Via Caramagna 41 Imperia Gentile e Borgo San Moro Via Cascione 27 Imperia Massabò Via Cascione 146 Imperia Mediterranea Via Aurelia […]