Caldo, ultimo giorno di bollino rosso per Genova ma sarà una breve parentesi

Ultimo giorno da bollino rosso per Genova. Il caldo intenso concederà una tregua sia martedì che mercoledì quando, pur con condizioni meteo soleggiate, non avremo i picchi di afa dei giorno scorsi. Sarà una breve parentesi, infatti da giovedì è previsto l’arrivo di un nuovo anticiclone africano che riporterà in alto le temperature e l’afa.