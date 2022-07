Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 2 di allerta (bollino arancione) per oggi, lunedì 18 luglio, e domani, martedì 19 luglio, con un peggioramento previsto per la giornata di mercoledì 20 luglio, quando è previsto il bollino rosso (livello 3). In Liguria è attivo il numero verde 800 593 235 tutti giorni dalle 8 alle 20 rivolto alle persone fragili o anziane per la consegna di farmaci o spesa a domicilio.