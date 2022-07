Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi medici per soccorrere due persone ferite in un incidente a Sanremo nella serata di ieri quando un furgone per cause da accertare è finito fuori strada finendo in una fascia. Uno dei due feriti, un uomo di 65 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.