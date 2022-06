La Spezia, Pierluigi Peracchini proclamato Sindaco

Posted on

C’era anche il capogruppo del PD in Regione Liguria Giovanni Lunardon, in rappresentanza del Partito Democratico, alla manifestazione organizzata questa mattina dei laureati in medicina, per chiedere più borse di studio per le specializzazioni. Una protesta nazionale, articolata su presidi e cortei locali: “Grazie anche alla pressione del PD la Regione Liguria, l’anno scorso, ha […]