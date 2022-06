Chiavari, ha 80.000 euro in casa per ricomprare casa alla mdre: spacciatore viene arrestato

Posted on

Albisola Superiore. Prima sono stati sorpresi a scassinare la porta finestra di un alloggio in via dell’Olmo ad Albisola, poi, sono stati inseguiti a lungo dai carabinieri. Per sfuggire alla cattura, i responsabili del tentativo di furto, dapprima si sono rifugiati presso le serre della floricoltura Scotto per poi trasferirsi, attraversando i boschi che separano […]