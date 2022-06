Treno investe uomo di 40 anni: traffico ferroviario in tilt sulla linea Genova-La Spezia

Traffico ferroviario bloccato sulla linea Genova-La Speza a causa dell’investimento mortale di una persona all’altezza di Camogli. La vittima è un uomo di circa 40 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi medici e la Polfer. Il traffico è tornato regolare dopo gli accertamenti dell’autorità giudiziaria intorno alle 18. I treni Alta Velocità e InterCity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.

Il treno IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40) oggi termina la corsa a Camogli. I passeggeri diretti a Genova Brignole e Genova Piazza Principe possono proseguire con il treno IC 674 che oggi ferma anche a Camogli.

I passeggeri da Genova Piazza Principe trovano ulteriore proseguimento con il treno R 2138 in partenza alle ore 17:27 e in arrivo ad Alessandria alle ore 18:29, Asti alle ore 18:52 e Torino Lingotto alle ore 19:21.

I passeggeri diretti a Torino Porta Nuova possono proseguire da Genova Piazza Principe con il treno IC 674 fino a Milano Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 9320 in partenza alle ore 19:10 e in arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 20:10.

Il treno IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:53) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 69 minuti.

I treni Regionali hanno registrato cancellazioni o maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti.