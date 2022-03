Genova, San Martino: al via il procedimento per la proroga dei contratti di lavoro a termine per infermieri e operatori socio sanitari

“Anche per il San Martino si avvia il procedimento, come per il Galliera, della proroga dei contratti a termine del personale precario.

Un altro tassello che va aggiunto all’impegno profuso dalla nostra Organizzazione per garantire il percorso di stabilizzazione”. Lo rende noto CGIL Liguria.

” La Segreteria Provinciale Funzione Pubblica Cgil di Genova, insieme ai propri referenti aziendali ha incontrato il Direttore Generale del Policlinico San Martino, il quale ha confermato la volontà di voler prorogare i contratti a termine di prossima scadenza fino al raggiungimento dei requisiti necessari per rientrare nei criteri che consentano di procedere alla stabilizzazione, secondo la Legge di Bilancio 2022.

Confermata dunque la volontà a procedere alla stabilizzazione di infermieri e operatori socio sanitari precari che hanno lavorato e vissuto uno dei periodi più difficili dell’ultimo secolo a fianco dei colleghi del Policlinico.

Con la cessazione dello Stato d’Emergenza diversi di questi lavoratori rischiavano non solo di perdere il lavoro ma anche di non rientrare nei termini di stabilizzazione.

E’ un importantissimo passo in avanti verso la garanzia al lavoro stabile e di conseguenza di valorizzazione della sanità pubblica e della tenuta del sistema salute, principi fondamentali per la nostra Organizzazione che da sempre si batte a tutela dei diritti dei lavoratori”, hanno concluso da CGIL Liguria