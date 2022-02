Posted on

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il CIV “Il Campanile” e l’Associazione “Le rive della Bormida”, propone tre giorni di musica nelle vie del centro con le canzoni di Mario Panseri, trasmesse in filodiffusione.Nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il CIV “Il Campanile” e l’Associazione […]