Esplosione in una palazzina di San Biagio della Cima a causa di una fuga di gas. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco con il personale sanitario e i Carabinieri. Il bilancio è di una persona ferita. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Lo stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza, ingenti i danni alla facciata.