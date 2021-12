A10, camion a fuoco tra Sanremo e Arma di Taggia: tratto autostradale chiuso: tratto riaperto alle 9

E’ stato chiuso il tratto di A10 tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione di Genova a causa di un mezzo pesante andato in fiamme per cause da accertare. L’autista è riuscito a mettersi in salvo in tempo. sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada. Tratto riaperto porco fa.