Savona, scritte antisemite in Via Pia. Bozzano (Cambiamo!): “Come può la mente umana ancorarsi ancora a manifestazioni di tal bassezza”

“Ma come si può? Come può la mente umana ancorarsi ancora a manifestazioni di tal bassezza, reminiscenze di un passato atroce che la società civile ha ormai cancellato dal presente, per tenerle però ben vive nella memoria proprio perché quei tempi possano non tornare mai”. Lo ha affermato Alessandro Bozzano consigliere regionale di maggioranza.

“Le scritte antisemite apparse sulle serrande di un’attività di via Pia a Savona hanno lasciato l’intera provincia, come la regione tutta, sgomenta. Non basta ora lavorare per individuare i responsabili, accecati da una ideologia del male che molto probabilmente neppure riescono a comprendere a pieno. Bisogna indagare il focolaio da cui questo gesto brutale ha potuto svilupparsi, è necessario analizzare la nostra società per capire come queste reminiscenze possano tornare a galla, appositamente rimodellate per dare forma a gesti che non hanno nulla a che vedere con il ragionare razionalmente.