Il Giro d’Italia torna in Liguria: confermata il 20 maggio 2022 la Sanremo-Cuneo

Un gradito ritorno, un giorno da segnare sul calendario, un’occasione per ammirare la bellezza della Liguria: una delle tappe dell’edizione 2022 del Giro d’Italia rosa sarà la Sanremo-Cuneo, programmata il 20 maggio 2022 (ma la data è ancora da confermare).

La corsa si snoderà per 157 chilometri di lunghezza e partirà in Liguria, da Sanremo, per arrivare in Piemonte, a Cuneo. Lo ha annunciato Rcs, che organizza ogni anno la famosa gara a tappe e sta in questi giorni svelando le tappe del Giro.

Il percorso ricalca, in sostanza la Milano-Sanremo del 2020 svoltasi d’estate a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo la partenza di Sanremo, si toccherà Arma di Taggia, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare e, giunti a Imperia, i ciclisti saliranno a Ceva tramite il colle di Nava per poi dirigersi verso Cuneo. Non è ancora chiaro se la carovana rosa attraverserà la Pista Ciclabile Area 24 oppure se transiterà sull’Aurelia. In ogni caso, lo spettacolo sarà assicurato: il clima già estivo della Riviera regalerà una bella giornata di sport a tifosi e curiosi. Il giro mancava dalla Liguria dal 2015.